Новостей.COM ⇒
2022-07-17
ЗСУ знищили штаб окупантів біля моря на Херсонщині: "черговий "склад із селітрою та гуманітаркою"
Путінські війська облаштували на узбережжі Чорного моря на Херсонщині свій штаб зі складами, проте там пролунав вибух із подальшою детонацією.
Вибух пролунав уночі 17 липня. Про це повідомляє телеграм-канал
«Ранок не ранок, без смаженої русі. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою та гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного », – наголошується у публікації.
Попередньо відомо, що там була база рашистів і після сильного вибуху, швидше за все, почалася детонація бк.
«Орки вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми та склад, але не довго. ЗСУ – це ще ті "кайфоломи" для окупантів», - пишуть у телеграм-каналі.
Ирина Юрченко, politeka.net