"Пекло" для окупантів продовжується: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні

Йде 144-а доба війни з російськими окупантами, з початку повномасштабного вторгнення в нашій країні ліквідовано вже 38300 військових РФ і знищено 1684 ворожі танки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38300 (+160) осіб,

танків ? 1684 (+7) од.,

бойових броньованих машин ? 3879 (+5) од.,

артилерійських систем – 846 (0) од.,

РСЗВ - 248 (+1) од.,

коштів ППО - 110 (+1) од.,

літаків - 220 (+1) од.,

вертольотів – 188 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),

крилатих ракет - 166 (+4),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од.,

спеціальної техніки – 68 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.