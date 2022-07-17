"Пекло" для окупантів продовжується: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні

Йде 144-а доба війни з російськими окупантами, з початку повномасштабного вторгнення в нашій країні ліквідовано вже 38300 військових РФ і знищено 1684 ворожі танки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 38300 (+160) осіб,
  • танків ? 1684 (+7) од.,
  • бойових броньованих машин ? 3879 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 846 (0) од.,
  • РСЗВ - 248 (+1) од.,
  • коштів ППО - 110 (+1) од.,
  • літаків - 220 (+1) од.,
  • вертольотів – 188 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),
  • крилатих ракет - 166 (+4),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од.,
  • спеціальної техніки – 68 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському напрямку.


Інна Погрібна, Апостроф





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