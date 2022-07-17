В ТрО спростували фейк про нібито витік небезпечної речовини після обстрілу «Південмашу»

Після обстрілу росіянами у Дніпрі Південного машинобудівного заводу ім. О. М. Макарова (Південмаш) почала ширитися інформація про нібито витік вкрай небезпечного для людини компонента ракетного палива – гептилу. Однак у теробороні спростували цей фейк та розповіли, що відбулося насправді, передає Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Що сталося насправді? Росіяни вдарили шістьма ракетами по Південному машинобудівному заводу. Окупанти й справді могли спричинити витік гептилу та вчинити теракт, який за масштабами можна порівняти з ядерною катастрофою. Втім, ще на початку повномасштабного вторгнення рф гептил і його похідні на «Південмаші» екстрено утилізували, повідомив місцевий Штаб тероборони», – йдеться у повідомленні.

Це означає, що витоку гептилу не було. У ЦПД зазначили, що чутки про витік шкідливої речовини поширюють вороги, аби посіяти панічні настрої серед українців.