За добу на Сумщині було понад 140 прильотів — Живицький

Окупанти продовжують бити по населеним пунктам області з артилерії різного калібру, інформує ZN.ua.

За добу на Сумщині було понад 140 прильотів — Живицький
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

За минулу добу, 16 липня, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів на Сумщині з різних видів озброєння. Зокрема, постраждали Есманьська та Шалигінська територіальні громади. Загалом в області зафіксували понад 140 прильотів ворожих снарядів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За інформацією чиновника, найбільше дісталося Глухівській та Новослобідській громадам. Там сумарно відбулося майже 60 вибухів.

«Майже о 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді. 28 вибухів. О 9 ранку продовжився обстріл Есманьської громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії. Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді. 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач», – написав Живицький в Telegram.

Також він зазначив, що протягом дня окупанти завдали ударів по Шалигинській громаді, Есманьській громаді, Білопільській громаді, Хотіньській громаді та Краснопільщині.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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