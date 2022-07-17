За добу на Сумщині було понад 140 прильотів — Живицький
Окупанти продовжують бити по населеним пунктам області з артилерії різного калібру, інформує
За минулу добу, 16 липня, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів на Сумщині з різних видів озброєння. Зокрема, постраждали Есманьська та Шалигінська територіальні громади. Загалом в області зафіксували понад 140 прильотів ворожих снарядів. Про це
За інформацією чиновника, найбільше дісталося Глухівській та Новослобідській громадам. Там сумарно відбулося майже 60 вибухів.
«Майже о 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді. 28 вибухів. О 9 ранку продовжився обстріл Есманьської громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії. Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді. 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач», – написав Живицький в Telegram.
Також він зазначив, що протягом дня окупанти завдали ударів по Шалигинській громаді, Есманьській громаді, Білопільській громаді, Хотіньській громаді та Краснопільщині.