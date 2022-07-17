Окупанти понад 60 разів обстріляли українські позиції на Запоріжжі. Під обстріл потрапила й цивільна інфраструктура

Російські окупанти минулої доби 61 раз обстріляли позиції українських військових на Запоріжжі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Водночас в ОВА додали, що захисники Запорізького краю утримують рубежі, захищають нашу землю та дають гідну відсіч російським окупантам.

«На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 61 обстріл позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, минулої доби ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в населених пунктах Новояковлівка, Верхня Терса та Лук’янівка. Всього надійшло 12 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

«Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 743 людини, з них 174 – діти», – додали в ОВА.