Великі втрати деморалізують російських окупантів – Генштаб

Військові РФ все частіше шукають можливості відмовитись від участі в бойових діях

Великі втрати деморалізують російських окупантів – Генштаб
© Getty Images

Російських окупантів дуже деморалізують великі втрати в їхніх рядах, тому вони все менше хочуть воювати. Про це сказано у ранковому зведенні Генштабу за 17 липня.

«У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях», – сказано у повідомленні Генштабу, інформує ZN.ua.

Особливо такі настрої розповсюджені серед тих російських військових, які мали безпосередній вогневий контакт із бійцями ЗСУ.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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