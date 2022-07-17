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2022-07-17
Великі втрати деморалізують російських окупантів – Генштаб
Військові РФ все частіше шукають можливості відмовитись від участі в бойових діях
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Російських окупантів дуже деморалізують великі втрати в їхніх рядах, тому вони все менше хочуть воювати. Про це сказано у ранковому
«У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях», – сказано у повідомленні Генштабу, інформує
Особливо такі настрої розповсюджені серед тих російських військових, які мали безпосередній вогневий контакт із бійцями ЗСУ.
Юлія Лавришин, ZN.ua