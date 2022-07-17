ЗСУ не все розповідають про повітряні загрози: в ГУР МОУ розповіли, чому

Збройні сили України свідомо приховують деякі дані про повітряні загрози для того аби окупанти не змінювали лінію своєї поведінки. Про це в телеефірі сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Gazeta.ua .

За його словами, військові не хочуть, аби росіяни дізналися, що їх розсекретили і прорахували їхні кроки наперед. Це змусить їх змінити свою поведінки. Громадянам подають необхідну інформацію, а нюанси щодо того, який це тип ракети, звідки запускається і які це носії, потрібні лише для прийняття рішень військовими. Тому громадянам важливо неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.