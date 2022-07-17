Російські окупанти облаштовують великий склад з боєприпасами біля Запорізької АЕС

Рашисти впевнені, що українські війська не будуть цілити з РСЗВ "HIMARS" по електростанції

Російські окупанти облаштовують великий склад з боєприпасами біля Запорізької АЕС
У Енергодарі перекривають дороги для організації складу боєприпасів
© Прінтер Форт

Росіяни планують облаштувати великий склад з боєприпасами в окупованому Енергодарі впритул до Запорізької атомної електростанції, - повідомляє місцевий Telegram-канал.

«Російські окупанти в Енергодарі планують закрити "стару" дорогу, що веде до Запорізької АЕС, залишивши лише "нову". У промзоні міста ведуться підготовчі роботи до створення перешкод для вільного проїзду однією з ділянок вулиці Промислова», - повідомляють у місцевій спільноті.

За інформацією місцевого Telegram-каналу, саме поблизу Запорізької ТЕС окупанти організували невеликий склад із боєприпасами, який планується збільшити в рази.

«Рашисти розраховують, що Збройні сили України не обстрілюватимуть військовий склад поблизу Запорізької АЕС американськими РСЗВ "HIMARS", - резюмують у місцевій спільноті.


Артем Руденко, ZN.ua





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