США можуть передати Україні літаки F-16, але процес не буде швидким – речник ПС ЗСУ

Україна продовжує вести переговори зі Сполученими Штатами щодо поставок сучасних винищувачів. І певні зрушення у цьому питанні вже є, розповів в інтерв’ю « НВ » речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«На всіх щаблях влади ведуться перемовини з нашими партнерами щодо реалізації всього – насамперед, це протиповітряна оборона. Навчання пілотів і отримання авіаційних платформ (літаки F-15, F-16 чи F-18) – це вже будуть вирішувати, можливо, у більш закритих колах», - повідомив Ігнат.

Речник підтвердив, що до Конгресу США внесли законопроєкт про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 та F-16, та попередив, що процедура його ухвалення не буде швидкою.

З українськими льотчиками зустрічався й співавтор законопроєкта, конгресмен Адам Кінзінгер. Вони змогли у неформальній обстановці обговорити потреби Повітряних сил ЗСУ

«Пілоти розповіли про потреби повітряних сил, саме авіаційні, щоб прикрити небо і щоби ці літаки могли допомогти нам визволяти окуповані території. Оскільки згаданий конгресмен сам є військовим льотчиком, вони говорили фактично однією мовою», - додає Ігнат.

Тож тепер Україна розраховує на те, що в американському суспільстві і політикумі буде розуміння і вони ухвалять рішення про виділення літаків.