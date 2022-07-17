Розвідникам вдалося евакуювати групу мирних мешканців зі Святогірської Лаври

Родина переховувалась в стінах Лаври від постійних обстрілів з боку окупантів

Розвідникам вдалося евакуювати групу мирних мешканців зі Святогірської Лаври
Розвідники евакуювали родину зі Святогорської Лаври
© en.wikipedia.org

Зусиллями Головного управління розвідки Міноборони України вдалося евакуювати групу мирних мешканців з території Святогірської Лаври – повідомляють у розвідці.

«Це родина, яка переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка», - повідомляють в ГУР.

За інформацією розвідників, зараз всі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

«Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят», - додають в Міноборони.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
За добу війська РФ вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області, вісім людей отримали пораненняЗа добу війська РФ вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області, вісім людей отримали поранення
Маріупольців закликають евакуюватися в Запоріжжя, "другої нагоди може не бути"Маріупольців закликають евакуюватися в Запоріжжя, "другої нагоди може не бути"
Вбивці мирних людей у Часовому Яру, інших містах України обов'язково будуть знайдені - ЗеленськийВбивці мирних людей у Часовому Яру, інших містах України обов'язково будуть знайдені - Зеленський
Доба на Харківщині: окупанти вбили та поранили кількох мирних мешканцівДоба на Харківщині: окупанти вбили та поранили кількох мирних мешканців
У Чорному морі корабельне угрупування РФ скоротилося майже вдвічіУ Чорному морі корабельне угрупування РФ скоротилося майже вдвічі
За добу загарбники вбили п’ять мирних жителів Донецької області, ще вісім людей поранені — голова ОВАЗа добу загарбники вбили п’ять мирних жителів Донецької області, ще вісім людей поранені — голова ОВА
Жителям тимчасово окупованих південних областей України необхідно евакуюватись - ВерещукЖителям тимчасово окупованих південних областей України необхідно евакуюватись - Верещук
"ЗСУ йдуть": мешканців Херсонщини просять їхати подалі, щоб не ставати "живим щитом""ЗСУ йдуть": мешканців Херсонщини просять їхати подалі, щоб не ставати "живим щитом"
Нова атака по Дніпропетровщині, одна з ракет влучила у будинок: "Знаходилося шестеро мешканців"Нова атака по Дніпропетровщині, одна з ракет влучила у будинок: "Знаходилося шестеро мешканців"
Мер Слов'янська закликав жителів міста евакуюватися через посилені російські обстрілиМер Слов'янська закликав жителів міста евакуюватися через посилені російські обстріли
Последние новости
Подгружаем последние новости