Розвідникам вдалося евакуювати групу мирних мешканців зі Святогірської Лаври

Зусиллями Головного управління розвідки Міноборони України вдалося евакуювати групу мирних мешканців з території Святогірської Лаври – повідомляють у розвідці.

«Це родина, яка переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка», - повідомляють в ГУР.

За інформацією розвідників, зараз всі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

«Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят», - додають в Міноборони.