Посол повідомила, коли Україна скористається ленд-лізом від США

Україні на сьогодні вистачає військової підтримки від США за діючими бюджетними програмами. Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, останні поставки американського озброєння в Україну відбуваються за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні) та програмою президентських повноважень - йдеться про пакет на суму в 40 мільярдів доларів.

"Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми", - розповіла Оксана Маркарова в інтерв'ю "Голосу Америки".

Щодо ленд-лізу, то цей інструмент буде застосовуватися активніше у разі потреби, коли будуть закінчуватися кошти з інших програм.

"Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо ленд-ліз, або ми повертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США , а адміністрація звертається до Конгресу", - повідомила Маркарова.

При цьому посол зазначила, що кошти, які виділив Конгрес для України, потрібно використати до кінця фіскального року в США , що завершується у вересні.

Найчастіше Україна просить про поставки дальнобільної артилерії, РСЗВ, бойових дронів, контрбатарейних засобів та інших систем. також існує потреба в протитанкових засобах, і в засобах для розмінування, і в пальному, і в запчастинах.