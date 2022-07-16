Наказ президента про звільнення Півдня буде виконано – новий очільник Херсонщини

Рашисти демонструють спроби організувати фейковий референдум на Херсонщині. Для цього намагаються відключити інтернет, запустили російське телебачення і мобільний зв’язок. Але у них нічого не вийде. Про це розповів новий тимчасово виконуючий обов'язки голови області Дмитро Бутрій.

"Мешканці Херсонщини, зокрема, населення Великої Олександрівки, Кочубеївки та інших 40 деокупованих населених пунктів, уже відчули, що таке «руський мір». Це – зруйновані житлові будинки, школи, садочки і лікарні. Наприклад, село Посад-Покровське Чорнобаївської громади, в якому мешкало понад дві тисячі людей, повністю в руїнах. Росіяни стерли населений пункт з лиця землі. Тому жоден «зомбоящик» не врятує окупантів", - розповів він в інтерв'ю "Главкому".

Він також повідомив про те, що протягом останнього тижня українська армія вдарила по складах росіян у Новій Каховці, двох складах у Чорнобаївці, військовій частині у Херсоні. До слова, дуже влучно та ювелірно. У ніч з 13 на 14 липня – знову поцілили у ворожі склади у Новій Каховці та Чаплинці. Тому окупанти налякані, а їхній дух занепав.

"Думаю, переважна більшість із них хоче якнайшвидше втекти з нашої землі. Таким чином, наступає фаза активного спротиву окупантам у Херсонської області. Цим самим буде виконано наказ президента про звільнення Півдня України", - додав Бутрій.

Він також розповів про те, що в Чорнобаївці, де відомо про 26 фактів знищення російської техніки та військових, окупантів цікавить аеропорт, як об’єкт військової інфраструктури.

"На мою думку, Чорнобаївка стала своєрідним символом незламності України. Якщо ж оркам до вподоби переміщатися на концерт Кобзона через Чорнобаївку, то можуть туди приходити. ЗСУ відправлять їх за призначенням.", - зазначив очільник області.