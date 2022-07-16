Окупанти тероризують освітян Херсонщини – Бутрій

Поштові відділення "Укрпошти" відновлюють роботу на деокупованих територіях в Херсонській області, а пенсії перераховуються на картки "Ощадбанку", однак зняти готівку в окупованому Херсоні неможливо. Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій.

За його словами, відділення Приватбанку і Ощадбанку працюють у Херсоні, проте будівлі захоплені окупантами. Херсонці долають по 50 кілометрів, щоб зняти соцвиплати чи пенсії з банківської картки на підконтрольних Україні територіях.

"Окупанти прагнуть витіснити гривню з Херсонщини. Нині великі проблеми з готівкою, її практично немає у банкоматах. Цим користуються ділки, котрі «обналічують» громадян, забираючи до 20% від загальної суми коштів", - розповів Бутрій в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, окремо масовий терор окупаційна влада застосовує до освітян області.

"Приїжджають додому, б’ють їх. У такий спосіб окупанти «готують» українських освітян до нового навчального року. Трапляються й поодинокі випадки зради серед педагогів", - зазначає очільник області.

При цьому він не зміг відповісти на питання, як вчителям організувати навчальний процес, якщо область не звільнять до 1 вересня.