ЗСУ ще обороняють два населені пункти Луганської області – Гайдай

Українські захисники продовжують тримати оборону двох населених пунктів Луганщини: селища Білогорівка й села Верхньокам‘янка. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram .

За його даними, там наразі точаться запеклі бої. Окупанти не можуть просунутися далі та встановити контроль над згаданими населеними пунктами.

“Втрачають (росіяни – ред.) як особовий склад своєї армії, так і техніку, величезну кількість. Штурми не закінчуються, вони продовжуються постійно, але поки що нічого в них не виходить”, – заявив Гайдай.

Очільник ОВА розповів, що наші військовослужбовці також відбили чергові спроби загарбників «перерізати» дорогу Лисичанськ-Бахмут. “Орки хотіли захопити «дорогу життя», щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут”, – пояснив він.