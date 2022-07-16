Допомагаючи Україні протистояти російській агресії, Захід захищає й себе – історик

Під загрозою також залишаються Польща та країни Балтії, інформує ZN.ua.

Допомагаючи Україні протистояти російській агресії, Захід захищає й себе – історик
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Захід має зрозуміти, що президент Росії Владімір Путін не зупиниться в Україні. Якщо агресор не отримає відсіч, під прямою загрозою опиняться інші країни Європи, вважає німецький історик Генріх Віклер.

«Принаймні від моменту анексії Криму 2014 року його метою є відновлення радянської сфери впливу. Якщо Захід не дасть рішучої відсічі, і Путін досягне успіху в Україні, Захід опиниться під прямою загрозою. Путіна потрібно змусити зрозуміти: напад на члена НАТО вважатиметься викликом Альянсу», - наголошує Вінклер в інтерв'ю Welt.

Історик вважає, що Німеччині давно було варто зайняти жорсткішу політику щодо Росії. Починаючи з Бухарестського саміту 2008 року, на якому тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Ніколя Саркозі заблокували членство України та Грузії в НАТО, та закінчуючи будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

Вінклер вважає серйозною стратегічною помилкою участь Німеччини у цьому російському проєкті, всупереч попередженням України, Польщі та країн Балтії. Газопровід ніколи не був суто бізнес-проєктом, російський лідер завжди розглядав його як спосіб залишити Україну без транзиту газу, нагадує він.

«Захід захищає себе, коли допомагає Україні протистояти російській агресії. Все, що робить Захід, щоб завадити планам Путіна, слугує його власній безпеці. Якби політика була іншою, наступними жертвами агресії могли стати члени НАТО, насамперед три балтійські республіки – Естонія, Латвія та Литва», - додав історик.

Генріх Вінклер вважає, що нинішній німецький уряд має провести «роботу над помилками» попередників і розпочати вибудовувати нову політику відносин із РФ.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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