США прагнуть, щоб Іран ніколи не отримав ядерну зброю – Байден

Президент США Джо Байден виключив вихід своєї країни з Близького Сходу, оскільки порожнечу, що утворилася, заповнили б Китай , Росія або Іран, повідомила американська служба новин Axios. Джо Байден взяв участь у саміті лідерів дев'яти країн регіону, організованому у Саудівській Аравії.

"Сполучені Штати залишаться активним і відданим партнером на Близькому Сході", - запевнив Джо Байден.

Президент США закликав лідерів Близького Сходу поважати права людини та надати своїм громадянам можливість «критикувати уряд, не побоюючись можливих репресій. "Майбутнє буде за тими країнами, які дозволять їм повністю розкрити потенціал свого суспільства", - наголосив він, передає alarabiya.net .