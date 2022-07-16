У поліції назвали кількість справ, відкритих за воєнні злочини і колабораціонізм

Українські правоохоронці від початку повномасштабної війни отримали та опрацювала майже 3,3 млн звернень від громадян. Десятки тисяч справ відкрито за фактом воєнних злочинів окупантів, майже тисяча – за колабораціонізм, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

За цей час правоохоронці:

зареєструвала 99 тисяч кримінальних правопорушень (на 8% менше, ніж за аналогічний період торік);

відкрили 23,1 тисячі справ щодо злочинів, вчинених російськими військовими та їх пособниками, та оголосили 381 підозру фігурантам (зокрема заочні);

відкрили понад 990 справ за колабораціонізм, 172 особи отримали підозри, 78 обвинувальних актів вже у суді;

викрили 99 диверсійно-розвідувальних груп, за підозрою у диверсійній діяльності затримали майже 1,5 тисячі людей;

Також поліція зафіксувала понад 22,5 тисячі майнових злочинів, переважною більшістю яких є крадіжки – 21,6 тисячі. Більш як 5,7 тисячі підозрюваних осіб встановлено.

Під час чергування на блокпостах поліцейські виявили:

390 людей, які перебували у розшуку;

3,1 тисячі підозрілих осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності;

понад 1тисячу розшукуваних транспортних засобів.

Крім того, понад тисячу справ відкрили за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків. Понад 480 осіб отримали підозри, 320 справ скеровані до суду. Ще понад 300 – за фактом розкрадання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв, підозру отримали 47 людей.

Від початку повномасштабної війни правоохоронці знайшли 3 307 зниклих дітей, ще 191 залишаються у розшуку. А кіберфахівці заблокували понад 4,5 тисячі ворожих інформканалів із загальною авдиторією понад 33 млн користувачів.

«Багато труднощів подолано. І не менше їх ще буде попереду. Але всі ми міцно тримаємо стрій. На території держави щодоби несуть службу майже 5,9 тисячі нарядів поліції. Ми збільшуємо поліцейську присутність у населених пунктах країни. Бо безпека людей – наша основна мета», - зазначив Ігор Клименко.