У ГУР розповіли, чи використовуватимуть HIMARS проти цілей у Криму

Україна може використати РСЗВ HIMARS проти російських об'єктів у тимчасово анексованому Криму. Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький під час телемарафону.

"На сьогоднішній день Кримський півострів став хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з Російської Федерації в південні райони нашої держави. Це, насамперед, скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів, які зосереджуються в Криму, а потім направляються для забезпечення російських окупаційних військ", - сказав він.

Скібіцький зазначив, що не варто забувати й про те, що з акваторії Чорноморського флоту росіяни здійснюють ракетні обстріли України.

"Насамперед, це системи "Калібр", фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають команди, а потім проводять пуски, незважаючи на пору доби. Через те, це теж одна із цілей, які необхідно вражати, щоб забезпечити безпеку громадян, наших об'єктів та взагалі України", - сказав він.