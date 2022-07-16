Помічниця «керівника окупаційної адміністрації» Херсона отримала п’ять років в’язниці — СБУ

За матеріалами СБУ ув’язнено помічницю «керівника» фейкової «окупаційної адміністрації» Херсона, яка закликала відновити СРСР. З початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки розслідує понад 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання агресії РФ проти України та популяризації окупаційних угруповань, повідомляє пресслужба СБУ .

Зазначається, що до п’яти років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до «керівного складу» фейкової «окупаційної адміністрації» Херсона.

Також у Черкаській області СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласники».

Ще одного поплічника ворога оголошено у розшук. СБУ повідомляє, що зрадником виявися мешканець обласного центру, який публічно закликав людей приєднатися до лав окупантів.