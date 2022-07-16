Помічниця «керівника окупаційної адміністрації» Херсона отримала п’ять років в’язниці — СБУ
Зрадниця закликала відновити СРСР.
За матеріалами СБУ ув’язнено помічницю «керівника» фейкової «окупаційної адміністрації» Херсона, яка закликала відновити СРСР. З початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки розслідує понад 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання агресії РФ проти України та популяризації окупаційних угруповань,
Зазначається, що до п’яти років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до «керівного складу» фейкової «окупаційної адміністрації» Херсона.
Також у Черкаській області СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласники».
Ще одного поплічника ворога оголошено у розшук. СБУ повідомляє, що зрадником виявися мешканець обласного центру, який публічно закликав людей приєднатися до лав окупантів.
А в Сумській області кіберфахівці СБУ ліквідували схему розкрадання грошей, зібраних для українських захисників. Зазначається, що організатор схеми привласнював одержані від громадян гроші через мобільні банківські додатки, інформує