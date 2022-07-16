В Одесі ліквідують наслідки ракетного удару рашистів: з'явилися кадри та подробиці

В Одесі ліквідують наслідки ракетного удару рашистів: з'явилися кадри та подробиці

У мережі з'явилися відео та фото наслідків ракетного удару окупантів по Одесі вранці у суботу, 16 липня

Як повідомила прес-служба ДСНС в Одеській області, після влучення крилатої ракети на складі виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа.

Вогонь локалізовано о 07:37 та ліквідовано о 10:42 на площі 1000 м.кв.

Проводиться розбирання та проливання конструкцій.

Попередньо загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучено 18 одиниць пожежної техніки та 75 рятувальників.

Представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук уточнив, що охоронці складу не постраждали, оскільки дотримувалися правил поведінки під час повітряної тривоги та вчасно пішли в укриття.


Ирина Юрченко, politeka.net





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