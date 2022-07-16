РФ робить неправдиві заяви про «успіхи» на фронті, щоб зміцнити моральний дух військових — Міноборони Британії

Крім того, Росія намагається продемонструвати «успіхи» внутрішній аудиторії, інформує ZN.ua.

РФ робить неправдиві заяви про «успіхи» на фронті, щоб зміцнити моральний дух військових — Міноборони Британії
© Минобороны РоSSии/t.me

Наступальні операції окупантів досі обмежені за своїм масштабом. РФ робить передчасні заяви про «успіхи» на полі бою. Ймовірно, це частково спрямовано на внутрішню аудиторію та зміцнення морального духу бойових сил, повідомляє Міноборони Британії.

«Російські наступальні операції залишаються обмеженими за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті. І це попри заяви окупантів, що вони зайшли на околиці Сіверська на початку тижня», - йдеться у зведенні британської розвідки.

Міноборони Британії зазначає, що РФ і раніше робила передчасні та неправдиві заяви про успіхи на фронті. Ймовірно, це принаймні частково спрямовано на демонстрацію успіху внутрішній аудиторії та зміцнення морального духу бойових сил.

«Українська оборона успішно відбивала російські атаки після відходу від Лисичанська, а лінія оборони була скорочена та випрямлена. Це дозволило зосередити силу та відкривати вогонь проти менш потужних російських атак і сприяло зменшенню імпульсу РФ», - вважає британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/CkouEyTZAD

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Z0M9tGmMN7

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 16, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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