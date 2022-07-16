МО: 70% російських ракет спрямовані по цивільній інфраструктурі

Міністерство оборони повідомляє, що лише 30% ракетних ударів росіян спрямовані по військових об'єктах, а решта 70% - по цивільній інфраструктурі. Про це заявив речник відомства Олександр Мотузяник, слова якого цитує "Суспільне".

"Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, лише 30% ударів припадають на військові об'єкти, решта 70% росіяни свідомо б’ють по мирних містах", — заявив він.