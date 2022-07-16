МО: 70% російських ракет спрямовані по цивільній інфраструктурі

РФ закликають визнати країною-терористом.

МО: 70% російських ракет спрямовані по цивільній інфраструктурі
© ДСНС України

Міністерство оборони повідомляє, що лише 30% ракетних ударів росіян спрямовані по військових об'єктах, а решта 70% - по цивільній інфраструктурі. Про це заявив речник відомства Олександр Мотузяник, слова якого цитує "Суспільне".

"Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, лише 30% ударів припадають на військові об'єкти, решта 70% росіяни свідомо б’ють по мирних містах", — заявив він.

У МО зазначають, що Росію необхідно визнати країною-терористом. Там також закликати збільшити постачання озброєння в Україну, позаяк саме з його допомогою можна протидіяти російським ракетам, інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесі ліквідують наслідки ракетного удару рашистів: з'явилися кадри та подробиціВ Одесі ліквідують наслідки ракетного удару рашистів: з'явилися кадри та подробиці
В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного ударуВ Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару
Окупанти випустили з "Градів" 53 ракети по житлових кварталах Нікополя: фотоОкупанти випустили з "Градів" 53 ракети по житлових кварталах Нікополя: фото
Випустили одразу 53 ракети: кількість жертв удару по Дніпропетровщині зростає, кадри трагедіїВипустили одразу 53 ракети: кількість жертв удару по Дніпропетровщині зростає, кадри трагедії
Для покарання російських військових злочинців потрібно використовувати "спадщину Нюрнберга" — КислицяДля покарання російських військових злочинців потрібно використовувати "спадщину Нюрнберга" — Кислиця
Ракетний удар по Одесі: російська ракета вкотре влучила у цивільний об’єктРакетний удар по Одесі: російська ракета вкотре влучила у цивільний об’єкт
На захопленій Запорізькій АЕС розміщують ракетні комплекси – глава «Енергоатому»На захопленій Запорізькій АЕС розміщують ракетні комплекси – глава «Енергоатому»
Міноборони Росії підтвердило ракетний удар по ВінниціМіноборони Росії підтвердило ракетний удар по Вінниці
Світ має знати покидьків в обличчя: з'явилися фото та імена військових, які по Вінниці запустили ракетиСвіт має знати покидьків в обличчя: з'явилися фото та імена військових, які по Вінниці запустили ракети
Росіяни розуміють, куди летять їхні ракети: скільки ударів завдала рф по цивільній інфраструктуріРосіяни розуміють, куди летять їхні ракети: скільки ударів завдала рф по цивільній інфраструктурі
Последние новости
Подгружаем последние новости