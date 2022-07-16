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2022-07-16
МО: 70% російських ракет спрямовані по цивільній інфраструктурі
РФ закликають визнати країною-терористом.
© ДСНС України
Міністерство оборони повідомляє, що лише 30% ракетних ударів росіян спрямовані по військових об'єктах, а решта 70% - по цивільній інфраструктурі. Про це заявив речник відомства Олександр Мотузяник, слова якого цитує
"Росіяни кажуть, що вражають військові об'єкти. За статистикою, лише 30% ударів припадають на військові об'єкти, решта 70% росіяни свідомо б’ють по мирних містах", — заявив він.
У МО зазначають, що Росію необхідно визнати країною-терористом. Там також закликати збільшити постачання озброєння в Україну, позаяк саме з його допомогою можна протидіяти російським ракетам, інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua