Через Маріуполь пройшла велика колона техніки РФ в бік Запорізької області — радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі 15 липня зафіксували рух великої колони російської військової техніки в бік Запорізької області. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Продовжуємо фіксацію руху військової техніки повз Маріуполь. Вчора через місто пройшла велика колона військової техніки до 100 одиниць в бік Запорізької області. В колоні на тягачах помічено БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за словами радника мера, у селах Нікольського та Мангушського районів, на межі із Запорізькою областю, розмістилась велика кількість солдатів РФ , яких привезли КамАЗами. Окупантів розселяють переважно у приміщеннях шкіл.

«Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом», - додав Андрющенко.