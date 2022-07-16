Новостей.COM ⇒
2022-07-16
ЗСУ "кришать" росіян та їх техніку: оновлене зведення військових втрат РФ
Йде 143-та доба війни з російськими окупантами, з початку повномасштабного вторгнення в нашій країні ліквідовано вже 38140 військових РФ і знищено 1677 ворожих танків.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.07 орієнтовно склали:
- особового складу – 38140 (+140) осіб,
- танків ? 1677 (+5) од.,
- бойових броньованих машин ? 3 866 (+14) од.,
- артилерійських систем – 3874 (+8) од.,
- РСЗВ - 846 (+4) од.,
- засобів ППО - 109 (+0) од.,
- літаків - 220 (+1) од.,
- вертольотів – 188 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
- крилатих ракет - 162 (+7),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4) од.,
- спеціальної техніки – 68 (+1).
Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Інна Погрібна, Апостроф