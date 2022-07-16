ЗСУ "кришать" росіян та їх техніку: оновлене зведення військових втрат РФ

Йде 143-та доба війни з російськими окупантами, з початку повномасштабного вторгнення в нашій країні ліквідовано вже 38140 військових РФ і знищено 1677 ворожих танків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – 38140 (+140) осіб,
  • танків ? 1677 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ? 3 866 (+14) од.,
  • артилерійських систем – 3874 (+8) од.,
  • РСЗВ - 846 (+4) од.,
  • засобів ППО - 109 (+0) од.,
  • літаків - 220 (+1) од.,
  • вертольотів – 188 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
  • крилатих ракет - 162 (+7),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4) од.,
  • спеціальної техніки – 68 (+1).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.


Інна Погрібна, Апостроф





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