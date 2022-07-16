ЗСУ "кришать" росіян та їх техніку: оновлене зведення військових втрат РФ

Йде 143-та доба війни з російськими окупантами, з початку повномасштабного вторгнення в нашій країні ліквідовано вже 38140 військових РФ і знищено 1677 ворожих танків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.07 орієнтовно склали:

особового складу – 38140 (+140) осіб,

танків ? 1677 (+5) од.,

бойових броньованих машин ? 3 866 (+14) од.,

артилерійських систем – 3874 (+8) од.,

РСЗВ - 846 (+4) од.,

засобів ППО - 109 (+0) од.,

літаків - 220 (+1) од.,

вертольотів – 188 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),

крилатих ракет - 162 (+7),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2735 (+4) од.,

спеціальної техніки – 68 (+1).

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.