Швидше за все, Путін знає про всі воєнні злочини своєї армії — посол США
Москва, навіть попри підтвердження звірств її солдат у звіті ОБСЄ, продовжує відкидати усі звинувачення, інформує
Представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив про впевненість військових аналітиків в тому, що російський диктатор Владімір Путін, як і інші представники його режиму, майже точно знають про всі воєнні злочини армії РФ. Йдеться про тортури, зґвалтування, примусові переміщення українців до Росії та інше. Про це пише
З такою заявою дипломат виступив на другий день після публікації
"Важко уявити, що російському керівництву не було відомо про звинувачення на адресу цих підрозділів, - підкреслив Карпентер. - Ми хочемо дати сигнал, що ніхто не зможе уникнути відповідальності".
Москва продовжує відкидати звинувачення у тому, що її війська скоюють воєнні злочини в Україні.