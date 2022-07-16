Швидше за все, Путін знає про всі воєнні злочини своєї армії — посол США

Москва, навіть попри підтвердження звірств її солдат у звіті ОБСЄ, продовжує відкидати усі звинувачення, інформує ZN.ua.

Швидше за все, Путін знає про всі воєнні злочини своєї армії — посол США
© Крим.Реалії

Представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив про впевненість військових аналітиків в тому, що російський диктатор Владімір Путін, як і інші представники його режиму, майже точно знають про всі воєнні злочини армії РФ. Йдеться про тортури, зґвалтування, примусові переміщення українців до Росії та інше. Про це пише US News.

З такою заявою дипломат виступив на другий день після публікації звіту ОБСЄ, в якому розповідається про звірства російської армії протягом трьох місяців. Експерти зазначили, що окупанти створили імпровізовану камеру тортур у дитячому таборі в Бучі. Там знайшли тіла п'яти чоловіків у цивільному одязі з опіками, синцями, рваними ранами на тілі. Також у звіті розповіли про зґвалтування солдатами РФ 25 дівчат та жінок, яких вони утримували у підвалі. Саме цим підрозділам згодом диктатор Путін надав звання "гвардійських".

"Важко уявити, що російському керівництву не було відомо про звинувачення на адресу цих підрозділів, - підкреслив Карпентер. - Ми хочемо дати сигнал, що ніхто не зможе уникнути відповідальності".

Москва продовжує відкидати звинувачення у тому, що її війська скоюють воєнні злочини в Україні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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