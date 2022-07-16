Росія готує в Україні масштабний наступ: напрям атак та карта бойових дій

За 15 липня російські окупанти здійснили напад одразу у декількох напрямках на сході України і можуть продовжити це робити протягом ще трьох діб. Проте спроби атак не мали успіху, інформує Апостроф .

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Так, за даними карти ISW, рашисти атакували північний захід від Слов'янська, південний схід від Сіверська, ділянку вздовж траси Бахмут-Лисичанськ, південний схід від Бахмута та південний захід від Донецька.

"Ці штурми можуть свідчити про те, що російські війська намагаються відновити наступальні дії на Донбасі. Напади все ще невеликі і здебільшого невдалі. Якщо "оперативна пауза" дійсно закінчилася, росіяни, швидше за все, продовжать і розширять такі штурми в найближчі 72 години. Натомість росіяни можуть чергувати короткі паузи з посиленням атак протягом кількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції", - йдеться у повідомленні.

Водночас Інститут дослідження війни пише, що окупанти ще повністю не відновили свої сили для здійснення повномасштабних наступальних операцій, але на російських бойовиків постійно тиснуть, щоб вони відновляли передчасно свій наступ.

Крім того, ворог веде оборону своїх позицій у напрямку Харкова, щоб блокувати просування ЗСУ до кордону з країною-агресором.

Також 15 липня російські загарбники продовжили безцільно та систематично обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні. Рашисти цілилися у житлову інфраструктуру, рекреаційні заклади та навчальні заклади Миколаєва на півдні країни.

Фото: understandingwar.org

Фото: understandingwar.org

Фото: understandingwar.org

Фото: understandingwar.org