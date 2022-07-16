"Переконані, що нас рятують": відома українська олімпійська призерка розповіла про родичів у Криму
Спортсменка приголомшена поведінкою своєї бабусі.
Бронзова призерка Олімпіади в Ріо-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова розповіла про свою бабусю, яка мешкає в окупованому Криму.
"Я не спілкуюся більше з бабусею на тему війни, вона похилого віку, їй 80 років. Вона переконана, що це вимушена операція, що нас рятують. Коли вона сказала це мені на початку війни – все, ми просто не спілкуємося.
У мене ще є родичі в Санкт-Петербурзі, там, дякувати Богу, люди все розуміють, хочуть поїхати, бо знають, що відбувається. Підтримують, постійно питають, як ми. А є люди, на жаль, повністю зомбовані", – цитує Різатдінову
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Навесні 2014 року Росія анексувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі.