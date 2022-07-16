"Переконані, що нас рятують": відома українська олімпійська призерка розповіла про родичів у Криму

Спортсменка приголомшена поведінкою своєї бабусі.

Різатдінова народилася в Сімферополі
© Фото из соцсетей

Бронзова призерка Олімпіади в Ріо-2016 з художньої гімнастики Ганна Різатдінова розповіла про свою бабусю, яка мешкає в окупованому Криму.

"Я не спілкуюся більше з бабусею на тему війни, вона похилого віку, їй 80 років. Вона переконана, що це вимушена операція, що нас рятують. Коли вона сказала це мені на початку війни – все, ми просто не спілкуємося.

У мене ще є родичі в Санкт-Петербурзі, там, дякувати Богу, люди все розуміють, хочуть поїхати, бо знають, що відбувається. Підтримують, постійно питають, як ми. А є люди, на жаль, повністю зомбовані", – цитує Різатдінову КП в Україні.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Навесні 2014 року Росія анексувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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