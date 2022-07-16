Президент Азербайджану висунув росії звинувачення: "Він обіцяв нашому міністерству оборони..."

Ільхам Алієв, володимир путін

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив росію в порушенні гарантій щодо Нагірного Карабаху

Відповідну заяву Алієв зробив на нараді, присвяченій підсумкам першого півріччя 2022 року, повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.

Президент Азербайджану заявив, що представники Міноборони рф обіцяли забезпечити виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість досі не виконана.

Алієв нагадав, що Вірменія за підсумками війни 2020 року зобов'язалася вивести свої війська з Карабаху.

"Вірменія не виконує цього зобов'язання, що суперечить декларації від 10 листопада. Російські миротворці... їх до цього не примушують. Звісно, ??це неприйнятно", — заявив він.

За словами президента, Азербайджан порушував це питання перед військовим керівництвом росії і "кілька місяців тому, коли посадовець високого рівня Міноборони рф перебував в Азербайджані, він обіцяв нашому міністерству оборони, що вірменські військові до червня вийдуть з Карабаху".

"Якщо Вірменія не хоче виводити свої війська з території Азербайджану, то нехай відкрито про це скаже, ми знатимемо, що нам робити в цьому випадку. Якою буде наша відповідь? Напевно, про це зараз недоречно говорити", – додав Алієв.

Володимир Путін з генералами і Сергієм шойгу


Тарас Галушко, politeka.net





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