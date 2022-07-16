У парламенті Чехії закликають дати Україні бойову авіацію та ПРО

Росія веде війну проти всього цивілізованого світу. В Україну має бути поставлено бойову авіацію, системи протиракетної оборони, а також надано будь-яку іншу військову підтримку.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат правлячої чеської партії STAN, член комітету з питань європейської інтеграції та безпекової політики Мартін Екснер, інформує Апостроф .

"З болем та співпереживанням я стежу за героїчною боротьбою та жахливими випробуваннями українського народу. Це не війна лише проти України, це війна проти системи цивілізованого світу, проти європейських цінностей і проти всіх країн Східного блоку", - заявив політик.

"Отже, я підтримую постачання в Україну всіх видів озброєнь з демократичних країн, включаючи бойові літаки та системи ПРО, а також будь-яку іншу військову підтримку", - підсумував Мартін Екснер.

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк заявив, що одним із ключових викликів для України сьогодні є російські крилаті ракети, які оперують на надмалих висотах і не видно української системної ППО. Керівник ЦОР закликав країни Заходу передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС РФ .