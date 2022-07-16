Випустили одразу 53 ракети: кількість жертв удару по Дніпропетровщині зростає, кадри трагедії

У Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ще одна поранена жінка зараз перебуває в лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній.

"Російська орда ранком ударила по Нікополю з «Градів». Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах. Росія відкрила для себе портал до пекла. І зворотнього шляху у неї уже немає", — наголосив Резніченко.

У ДСНС додали, що загалом у місті від ударів пошкоджені 12 п’ятиповерхових житлових будинків, будівля школи та ПТУ. У будівлях зруйновані дах, стіни, вибиті вікна. Уламки боєприпасів позалітали до квартир людей. По місту лежать боєприпаси, які не здетонували. Чіпати їх категорично заборонено.

Також повідомляєтьс, що раніше через ракетну атаку по Дніпру загинуло 3 людей, 16 – поранені. Згоріло два автомобілі, ще майже 10 – пошкоджено. У житлових будинках поряд вибиті вікна та двері.

Через удари стався порив магістральних водогонів. Без водопостачання залишилася частина правобережжя міста. Ремонтники відновлюють подачу води.