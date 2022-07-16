Шойгу дав вказівки армії РФ наростити дії на всіх напрямках в Україні – росЗМІ

Міністр оборони країни-агресорки РФ Сєргєй Шойгу наказав наростити дії російсько-загарбницької армії на всіх напрямках в Україні, де кривавий диктатор Путін розв'язав повномасштабну війну, пише російське пропагандистське інформагентство «РИА-новости».

Таку вказівку російський міністр виправдовує тим, що нібито хоче «виключити завдання Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів».

При цьому зазначається, що Шойгу проінспектував угруповання військ «Південь» та «Центр», які сьогодні воюють в Україні та вбивають мирних мешканців. Чи в Україні сам Шойгу росЗМІ не повідомляють.