ЗСУ зупинили спробу окупантів заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом – Гайдай

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині.

ЗСУ зупинили спробу окупантів заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом – Гайдай
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські захисники зупинили спробу російських окупантів заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Наші військові щільним вогнем зупинили спроби ворога, який вимушений був відсунутися назад.

«Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не під силу», – зазначив Гайдай.

Він додав, що окупаційні війська продовжують завдавати артилерійські удари з наступними спробами штурму, завдають ракетні та авіаудари, інформує ZN.ua.

«Вони обіцяли «асвабаждение», а самі вбивають на Луганщині життя. Нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей. А тим, хто вцілів, але втратив все, нічого не іншого залишається, як розпочати все з нуля. Тільки вже далеко від рідної домівки», – додав очільник ОВА.

Гайдай повідомив, що протягом 15 липня по населених пунктах та навколо них російські окупанти випустили чотири ракети, здійснили три артилерійські атаки, а також п’ять разів обстріляли з мінометів.

«Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського», – підсумував Гайдай.





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