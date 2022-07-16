Для покарання російських військових злочинців потрібно використовувати "спадщину Нюрнберга" — Кислиця

Під час цього процесу саме злочини проти культури мали особливе місце, розповідає дипломат, інформує ZN.ua.

Для покарання російських військових злочинців потрібно використовувати
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Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що для покарання росіян за вчинені воєнні злочини під час війни проти України необхідно використовувати досвід Нюрнберзького процесу. Під час виступу в організації він зазначив, що мотиви російського диктатора Владіміра Путіна, як і всіх його поплічників, "ясні та прості", зазначають в "Укрінформі".

"Якщо ви збираєтеся знищити національну ідентичність, то маєте позбавити народ його культури, зокрема, знищивши об'єкти його спадщини. Ми спиратимемося на спадщину Нюрнберга, яка залишається актуальною, хоч і потребує розвитку та адаптації до сучасних реалій. Україна сьогодні стала щитом проти сучасних варварських племен", – сказав Кислиця.

Він аргументував, що в під час Нюрнберзького процесу саме злочини проти культури мали особливе місце. Вони були зараховані до групи, пов'язаної з матеріальними втратами.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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