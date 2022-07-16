Міністр Резніков вперше розкрив свою "угоду" з Залужним: "Ми домовилися…"

Міністр Резніков вперше розкрив свою

«Є конкретний наказ президента генеральному штабу готувати плани про деокупацію всієї України, включно з територіями, окупованими з 2014 року».

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС, підкресливши, що мова не йде про конкретну наступальну операцію.

«Ми домовилися з паном Залужним, що я не вчу його воювати. І президент, до речі, не вчить воювати. Президент ставить політичні завдання, а військові фахово готують ту чи іншу кампанію», - пояснив Резніков.

Залужний і Зеленський

За його словами, Україна обов’язково дійде до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з Кримом, Луганськом і Донецьком.

«Питання в черговості кампаній і ресурсу, який нам для цього потрібен. І ми це, абсолютно не приховуючи, обговорюємо з нашими партнерами. Вони знають наші плани. І допомагають нам, розуміючи, що і коли нам потрібно для того чи іншого просування», - пояснив міністр оборони.

Додамо, що раніше головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що українські захисники застосують протикорабельні ракети, якщо ворог спробує наступати з моря.

озброєння, море, ракети, Гарпун, ЗСУ

"ЗСУ стежать за діями ворога в Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизитися до українських берегів і перебувають на значній відстані. Однак при спробі наступу ворога ми застосовуватимемо наші протикорабельні ракети", – зазначив він.

 


Катерина Петренко, politeka.net





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