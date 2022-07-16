Політична криза в Італії не дозволить їй постачати зброю Україні — Ді Майо

Політична криза, в яку потрапила Італія через можливу відставку прем’єр-міністра Маріо Драгі, не дозволить країні повноцінно допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії. Зокрема, надавати необхідну зброю. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в інтерв’ю Politico .

За словами політика, критики Драгі виконують роботу президента Росії Владіміра Путіна, намагаючись позбавити прем’єр-міністра його крісла. Ді Майо закликав політичні партії не підтримувати відставку уряду під час голосування наступного тижня.

«Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми зможемо надіслати зброю Україні. Це одна з багатьох серйозних проблем», – сказав глава італійського МЗС.

Якщо депутати парламенту проголосують за відставку Драгі, він продовжуватиме виконувати обов’язки з обмеженими повноваженнями до дострокових виборів. За словами Ді Майо, це може призвести до паралічу влади, залишивши країну без повноважень продовжувати озброювати Україну, вести повноцінну соціальну політику або підписувати нові газові угоди для створення запасів у випадку, якщо Росія припинить постачання палива.

«Якщо уряд впаде в середу, ми не матимемо повноважень підписувати будь-які нові енергетичні контракти, і це серйозно, тому що справа йде до зими», – сказав міністр.