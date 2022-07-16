Ракетний удар по Одесі: російська ракета вкотре влучила у цивільний об’єкт

Сьогодні з 4 до 5 ранку в місті була повітряна тривога. Очевидці повідомляли про задимлення, деталей щодо потерпілих поки що нема, інформує ZN.ua.

Ракетний удар по Одесі: російська ракета вкотре влучила у цивільний об’єкт
Сьогодні з 4 до 5 ранку в Одесі була повітряна тривога
© Слово і діло

Одеса знову зазнала ракетного удару, є інформація про потрапляння в цивільний об’єкт. Про чергову атаку інформує речник Одеської ОВА Сергій Братчук. На місці пожежі працюють рятувальники, водночас речник наголосив:

“Не викладаємо відео та фото з локації події".

"Ракета влучила у цивільний об’єкт. Про поранених та загиблих поки інформації немає. На місці пожежі працюють рятувальники", – деталізують в УНН з посиланням на ОК "Південь".

Нагадаємо, сьогодні з 4 до 5 ранку в місті була повітряна тривога. Очевидці повідомляли про задимлення.


Оксана Коваль, ZN.ua





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