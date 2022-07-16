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2022-07-16
Ракетний удар по Одесі: російська ракета вкотре влучила у цивільний об’єкт
Сьогодні з 4 до 5 ранку в місті була повітряна тривога. Очевидці повідомляли про задимлення, деталей щодо потерпілих поки що нема, інформує
Сьогодні з 4 до 5 ранку в Одесі була повітряна тривога© Слово і діло
Одеса знову зазнала ракетного удару, є інформація про потрапляння в цивільний об’єкт. Про чергову атаку інформує речник Одеської ОВА Сергій Братчук. На місці пожежі працюють рятувальники, водночас речник
“Не викладаємо відео та фото з локації події".
"Ракета влучила у цивільний об’єкт. Про поранених та загиблих поки інформації немає. На місці пожежі працюють рятувальники", –
Нагадаємо, сьогодні з 4 до 5 ранку в місті була повітряна тривога. Очевидці повідомляли про задимлення.
Оксана Коваль, ZN.ua