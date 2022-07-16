Президент Азербайджану звинуватив Вірменію та РФ у невиконанні умов капітуляції

За понад півтора роки війська Вірменії не залишили Нагірний Карабах, інформує ZN.ua.

Президент Азербайджану звинуватив Вірменію та РФ у невиконанні умов капітуляції

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники Міноборони РФ обіцяли забезпечити виведення вірменських військових із Карабаху до червня, однак ця домовленість досі не виконана.

Він також додав, що за 1 рік і 8 місяців, які минули після другої Карабахської війни, позитивних моментів у питанні нормалізації вірмено-азербайджанських відносин надзвичайно мало.

«На жаль, негативних моментів більше. Одним із них, зокрема, є те, що Вірменія ухиляється від виконання зобов'язань, передбачених у декларації від 10 листопада 2020 року. Вірменія, як країна, яка програла війну та підписала акт капітуляції, яким є згадана декларація, взяла на себе певні зобов'язання. Ці зобов'язання чітко і ясно вказані в документі. Однією з них є виведення вірменських збройних сил з Карабаху. Але досі це не зроблено, Вірменія тягне з цим», — наголосив Алієв.

Він додав, що Азербайджан порушував це питання і перед військовим керівництвом РФ. «Чиновник високого рівня міноборони» обіцяв, що вірменські військові до червня вийдуть з Карабаху.

«Вірменія не виконує свого зобов'язання. Російські миротворці... їх до цього не примушують. Звичайно, це неприйнятно. Ми — країна-переможець, ми відновили свою територіальну цілісність. Якщо Вірменія не хоче виводити свої війська з території Азербайджану, то нехай відкрито про це скаже, ми знатимемо, що нам робити в цьому випадку», — підкреслив він.

Алієв не уточнив, до яких саме кроків вдасться Азербайджан, додавши що «про це недоречно зараз говорити».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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