Рашисти обстріляли Дніпро: є загиблі, фото та відео

У результаті масового ракетного удару 15 липня по одному з районів Дніпра - сильно пошкоджено інфраструктуру, горить транспорт. Є жертви, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф".

Інформацію про ракетну атаку по місту підтвердив голова Дніпра Борис Філатов. Він заявив, що Росія вдарила по "одному з великих заводів міста". Через обстріл можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями.

На місці працюють енергетики, газовики та працівники водоканалу.

Мер Дніпра збирається 16 липня детально обговорити з усіма те, що в країні війна та обурення, що "відсутні бомбосховища".

"А завтра поговоримо з усіма відверто щодо того, що в країні війна. І коли ви істерите, "де на "Парусі" бомбосховища?", то, напевно, потрібно включити мозок і згадати, що "Парус" і ще з десяток житлових масивів побудовані при СРСР на намитому піску. Зайдіть у підвал власного будинку і подивіться, що там води по коліна. Вибачте, але коментарі знову закриті. Всім тихої ночі", - йдеться у повідомленні у Telegram.

Також відео публікують очевидці. Так, Telegram-канал "Адвокат права" опублікував відео чоловіка, який опинився неподалік місця ракетних ударів.

Сильно постраждали будівлі, громадський транспорт. Кажуть, що загинув водій маршрутки, у легковику - жертви. Офіційної ж інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.

Обережно: на відео присутня нецензурна лексика.

"Суспільне" також повідомляє, що в місті - сильні руйнування будівель.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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