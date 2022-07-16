Ми відновимо все зруйноване, а російське суспільство залишиться скаліченим на покоління — Зеленський

Унаслідок ракетних ударів по центру Вінниці 14 липня загинуло 23 особи, майже 200 людей звернулися до медичних закладів. Чотири особи залишаються в критичному стані. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення.

«Вже почалося встановлення всіх винних і причетних до удару по Вінниці і на національному, і на міжнародному рівнях. Ми зробимо все, щоб абсолютно всі російські вбивці відповідали за скоєне», — заявив він.

Зеленський також згадав про те, що внаслідок російського удару по Миколаєву у п’ятницю вранці зруйновано корпуси двох інститутів – педагогічного і кораблебудівного.

«Немає таких слів у нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава. Це ж подвійний злочин — знищувати саме педагогічні інститути, щоб і закладу освіти не було, і нових освітян не могли навчити. Але хай терористи не сподіваються, що їм це щось дасть.

Ми обов’язково відновимо все, що вони зруйнували, кожен з більш ніж 2 тисяч освітніх закладів, всі дитячі садочки, всі школи, інститути, університети, а головне – ми збережемо нашу людяність і цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної вини», — підкреслив президент.