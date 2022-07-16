Смерть британця в полоні окупантів - Британія викликала посла РФ

Британія вимагатиме, щоб Російська Федерація виконувала всі свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, інформує ZN.ua.

Смерть британця в полоні окупантів - Британія викликала посла РФ
© unsplash/victo_orh

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії Андрія Келіна через повідомлення про смерть британського громадянина Пола Урі в полоні проросійських бойовиків на окупованій українській території, повідомляє МЗС Британії.

«Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі під час перебування під вартою. Росія повинна нести повну відповідальність за це. Пол Урі був захоплений у полон під час виконання гуманітарної місії. Він перебував в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу. Російський уряд та його ставленики продовжують чинити звірства. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – заявила британський міністр закордонних справ Ліз Трасс.

По матерiалам: МЗС Великої Британії /

Микита Ткаченко, ZN.ua





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