Зовнішня торгівля українських аграріїв під час війни: головна проблема — транспортування

Війна автоматично не скасовує виконання раніше взятих бізнес-зобов’язань, інформує ZN.ua.

Зовнішня торгівля українських аграріїв під час війни: головна проблема — транспортування
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Одним із найболючіших питань при виконанні зовнішньоекономічних договорів щодо реалізації сільськогосподарської продукції є її транспортування до контрагента, пишуть Маргарита Брянська та Богдан Яськив у статті «Війна автоматично не скасовує виконання раніше взятих бізнес-зобов’язань».

Основною проблемою при цьому є блокада морських портів України, через які здійснювалося майже 90% експорту. На сьогодні структура логістики показує, що залізницею виконується близько 60% від обсягу, 25% — автомобільним транспортом, а решта — комбінованими способами із залученням логістичної системи країн-сусідів (Румунії, Польщі, Словаччини та ін.).

Як відомо, у сфері міжнародної торгівлі найпоширенішим фреймом є правила Інкотермс. Оновлені правила Інкотермс 2020 року вже не передбачають можливості самовивозу покупцем товару, що для агробізнесу й загалом не актуально.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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