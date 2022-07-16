Вдвічі потужніша HIMARS: особливості нової зброї, якою куритимемо росіян

Сполучені Штати передали Україні далекобійні реактивні системи залпового вогню MLRS M270, які удвічі потужніші за установки HIMARS, інформує Апостроф .

"Апостроф" публікує ключові технічні характеристики нової зброї.

Американські розробники займалися створенням РСЗВ з 80-х роках. Останні варіанти є доволі модернізованими, призначені для ефективного знищення цілей. MLRS M270 створила американська компанія Lockheed Marteen, як високомобільну артилерійську ракетну систему.

Особливості РСЗВ MLRS M270

Система здатна робити 12 пострілів за хвилину на відстань 120 кілометрів. Покриває вогнем площу до 25 гектарів (39 футбольних полів).

У стан бойової готовності її приводять за 20 секунд три особи. У разі напруженої ситуації або інтенсивних бойових дій виконати завдання зможе навіть одна людина. РСЗВ M270 за одну хвилину випустити 12 ракет.

Далекобійність MLRS дозволяє вражати ціль з безпечної відстані - від двох до максимальних 300 кілометрів. Запас ходу – 480 кілометрів, гранична швидкість – 64 кілометри за годину.

M270 може бити як некерованими реактивними снарядами, так і тактичними балістичними ракетами. Некеровані ракети працюють на дистанції до 45 кілометрів. Керовані б'ють на 70 кілометрів і діляться на два типи: перший призначений для знищення бронетехніки (до 90 кілограмів вибухівки); друга – стільки ж кілограмів для руйнування інфраструктури.



Балістичні ракети, такі як MGM-140 ATACMS, збільшують дальність до 300 кілометрів. MGM-140 летять на висоті 50 кілометрів зі швидкістю один кілометр в секунду, а це зменшує шанси на її збиття. Ракета має GPS-наведення, що покращує влучення в ціль. M270 MLRS має цифрову підтримку коригування та ведення вогню. Це робить систему дуже точним озброєнням, яке може знищувати прикордонні аеродроми ворога, підтримувати військових вогнем, коли вони йдуть у наступ. M270 MLRS залежно від модифікації може отримувати інформацію про ворога навіть літаків-розвідників. Інформація надходить у режимі реального часу, що спрощує процес наведення на ціль, заощаджує час.

Сучасні системи наведення, пошуку мети та швидкості використання в бою та поставили цю РСЗВ на перше місце серед пускових установок у США , а також зробили її однією з найкращих ракетних артилерійських систем у всьому світі.

Ціна РСЗВ M270 залежить від модифікації. У середньому - від 5,5 мільйонів доларів.