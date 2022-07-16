Армія РФ обстріляла Бахмут з «Урагану»: поранено шість цивільних

Загарбники пошкодили ринок, магазини й житлові будинки, інформує ZN.ua.

Армія РФ обстріляла Бахмут з «Урагану»: поранено шість цивільних
© Facebook/Прокуратура Донецької області

Російські військові 15 липня здійснили обстріл міста Бахмут Донецької області, застосувавши реактивну систему залпового вогню «Ураган». Внаслідок атаки шестеро мирних жителів отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як зазначається, снаряди ворога влучили в адміністрацію місцевого ринку й будівлі магазинів. У результаті вибухів були повністю зруйновані чи пошкоджені приблизно десять приватних і багатоповерхових будинків. Також згоріли кілька автомобілів.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури вже розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження щодо порушення Росією законів та звичаїв війни.

Наразі на місці удару загарбників працюють правоохоронці й рятувальники. Там з’ясовуються обставини чергового воєнного злочину РФ.


Максим Царук, ZN.ua





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