Армія РФ обстріляла Бахмут з «Урагану»: поранено шість цивільних

Російські військові 15 липня здійснили обстріл міста Бахмут Донецької області, застосувавши реактивну систему залпового вогню «Ураган». Внаслідок атаки шестеро мирних жителів отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як зазначається, снаряди ворога влучили в адміністрацію місцевого ринку й будівлі магазинів. У результаті вибухів були повністю зруйновані чи пошкоджені приблизно десять приватних і багатоповерхових будинків. Також згоріли кілька автомобілів.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури вже розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження щодо порушення Росією законів та звичаїв війни.