Окупанти обстріляли з РСЗВ Бахмут: є постраждалі, фото

Російські окупанти завдали удару по центру Бахмута реактивною системою залпового вогню "Ураган". Попередньо, по центральному ринку, вони випустили одну ракету, ще дві – по житловому масиву, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram-каналі.

У поліції зазначили, що на місці події працювали слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС. Рашисти зруйнували магазини та деякі приміщення на ринку Бахмуту. Ударною хвилею пошкоджено вікна прилеглого п'ятиповерхового будинку.

"Поліцейські надали першу домедичну допомогу та зібрали доказову базу військового злочину РФ. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України" , - зазначили правоохоронці.

Крім того, у Нацполіції поділилися моторошними знімками руйнувань.