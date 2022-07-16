Міністри фінансів G20 шукають шляхи порятунку світу від глобальних економічних загроз

Керівники фінансових відомств країн «Великої двадцятки », які зустрілися сьогодні на Балі, мають досягти прогресу у подоланні глобальних економічних загроз, викликаних війною Росії в Україні, інакше гуманітарні наслідки будуть катастрофічними для всього світу, заявила міністерка фінансів Індонезії Шрі Мульяні Індраваті.

Вона сказала, що світ покладає великі надії на те, що G20 зможе впоратися з погрозами війни, зростанням цін на сировинні товари та нездатністю країн із низьким рівнем доходу погасити борги, повідомляє "Голос Америки" .

“Ми чудово розуміємо, що ціна нашої нездатності працювати разом перевищує наші можливості. Гуманітарні наслідки для всього світу, особливо для багатьох бідних країн, будуть катастрофічними”, – констатувала Індраваті.

Вона також закликала учасників наводити мости один з одним, щоб приймати більше конкретних рішень та робити конкретні дії. Вона також закликала до проведення спільного форуму за участю міністрів фінансів і сільського господарства «Великої двадцятки», щоб виробити конкретні заходи для вирішення проблеми дедалі більшої нестачі продовольства і кризи, що насувається, з поставками добрив.

У свою чергу глава Мінфіну США Джанет Йеллен сказала, що одним з її головних завдань було підштовхнути кредиторів G20, включаючи Китай , до списання боргів країн, які мають боргові труднощі.