Міністри фінансів G20 шукають шляхи порятунку світу від глобальних економічних загроз

Учасниця зустрічі на Балі, міністр фінансів Канади Христя Фріланд, опублікувала у Twitter заяву такого змісту: “...Росія не повинна бути присутньою на G20. Це як палію приєднатися до зборів пожежників”. Але представник Росії таки був присутнім і навіть виступав, інформує ZN.ua.

Міністри фінансів G20 шукають шляхи порятунку світу від глобальних економічних загроз

Керівники фінансових відомств країн «Великої двадцятки », які зустрілися сьогодні на Балі, мають досягти прогресу у подоланні глобальних економічних загроз, викликаних війною Росії в Україні, інакше гуманітарні наслідки будуть катастрофічними для всього світу, заявила міністерка фінансів Індонезії Шрі Мульяні Індраваті.

Вона сказала, що світ покладає великі надії на те, що G20 зможе впоратися з погрозами війни, зростанням цін на сировинні товари та нездатністю країн із низьким рівнем доходу погасити борги, повідомляє "Голос Америки".

“Ми чудово розуміємо, що ціна нашої нездатності працювати разом перевищує наші можливості. Гуманітарні наслідки для всього світу, особливо для багатьох бідних країн, будуть катастрофічними”, – констатувала Індраваті.

Вона також закликала учасників наводити мости один з одним, щоб приймати більше конкретних рішень та робити конкретні дії. Вона також закликала до проведення спільного форуму за участю міністрів фінансів і сільського господарства «Великої двадцятки», щоб виробити конкретні заходи для вирішення проблеми дедалі більшої нестачі продовольства і кризи, що насувається, з поставками добрив.

У свою чергу глава Мінфіну США Джанет Йеллен сказала, що одним з її головних завдань було підштовхнути кредиторів G20, включаючи Китай, до списання боргів країн, які мають боргові труднощі.

Деякі західні міністри, зокрема, Христя Фріланд (Канада) і Джанет Йеллен (США) розкритикували російських офіційних осіб, які були присутні на переговорах. Йєллен, зокрема, заявила, що "жорстока та несправедлива війна", розв'язана Росією, є єдиною причиною економічної кризи, з якою зараз зіткнувся світ. А Христя Фріланд заявила у Twitter, що участь росіян на зустрічі це як "участь палія на нараді пожежників".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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