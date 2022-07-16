Мобілізація в Україні: у ЦПД спростували чергові фейки

В Україні триває загальна мобілізація, яка введена через російське вторгнення. Днями на електронні скриньки закарпатських ЗМІ надійшли фейкові листи, в яких йшлося про те, що «уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям». Про це повідомили фахівці Центру протидії дезінформації.

У листах, які надсилали від імені Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ), йшлося, що нібито уряд Угорщини планує надавати матеріальну допомогу закарпатським угорцям, яких «примусово мобілізували до української армії».

У ЦПД підкреслили, що головними елементами фейку стали етнічна приналежність та «примусова мобілізація».