HIMARS уже знищили більше 30 логістичних воєнних об'єктів РФ – Міноборони

Але Україна потребує додаткових далекобійних артилерійських систем, інформує ZN.ua.

HIMARS уже знищили більше 30 логістичних воєнних об'єктів РФ – Міноборони
© The Denver Post

За допомогою артилерійських систем HIMARS, наданих Україні міжнародними партнерами, наші захисники вже знищили понад 30 логістичних воєнних об'єктів російських окупантів. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у ефірі телемарафону.

“Дозволю собі згадати славнозвісні HIMARS, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. І за останні тижні знищено більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника”, – сказав Мотузяник.

За його словами, ці удари наразі суттєво знизили наступальний потенціал ворожої армії.

Однак, речник Міноборони зазначив, що, попри наявні успіхи, Україна потребує більшої кількості подібної далекобійної артилерії для подальшого знищення логістики загарбників.


Максим Царук, ZN.ua





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