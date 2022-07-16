Президент Бразилії заявив, що знає, як закінчити війну в Україні

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що знає, як можна “врегулювати військовий конфлікт” між Росією та Україною і що він висловить свої пропозиції українському колегі Володимиру Зеленському, з яким у нього запланована телефонна розмова наступного тижня, повідомляє “Голос Америки” .

“Я висловлю йому свою думку, що я думаю. Вирішення цього питання… Я знаю, як його можна врегулювати. Але я нікому не скажу”, - заявив Болсонару журналістам під час візиту до штату Мараньян на північному сході Бразилії.

За його словами, вирішення цього питання може бути схожим на те, як закінчилася війна Аргентини з Великобританією у 1982 році”, — сказав він, без будь-яких подробиць.

1982 року між Аргентиною та Великобританією стався конфлікт через суверенітет над Фолклнедськими островами у південній частині Атлантичного океану. Він розпочався у квітні 1982 року, коли аргентинські війська висадилися на контрольованих Великою Британією островах, а Лондон відправив оперативне з'єднання ВМС, щоб повернути їх. Погано оснащені аргентинські війська мали мало шансів, і через два місяці Аргентина здалася.

Якщо Болсонар має на увазі такий сценарій, то навряд чи він навіть віддалено нагадує вторгнення Росії в Україну 24 лютого і навряд чи подібні поради президента Бразилії виявляться корисними.

Телефонна розмова Болсонару та Зеленського запланована на 18 липня. Президент Бразилії заявив, що з цією ініціативою звернувся український лідер, і він одразу погодився.

Нагадаємо, Болсонару відвідав Москву за тиждень до вторгнення Росії до України та заявив про “солідарність” з президентом Володимиром Путіним. У червні в Лос-Анджелесі Болсонару попередив спроби тиску Байдена, заявивши, що хоча Бразилія, як і раніше, відкрита для надання допомоги в завершенні війни, “враховуючи нашу залежність від певних міжнародних гравців, ми повинні бути обережні”.

Нагадаємо також, що 30 березня Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20, щоб допомогти їй протистояти руйнівним санкціям, введеним Заходом після вторгнення в Україну.