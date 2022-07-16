"На випадок, якщо війна дійде до Закарпаття": в Угорщині стривожили заявою

"На випадок, якщо війна дійде до Закарпаття": в Угорщині стривожили заявою

Угорщина підготувала сценарій у разі, якщо війна дійде до Закарпаття.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Hirado.

"У нашій країні також були підготовлені сценарії надзвичайної ситуації, виведення угорських військових від охорони кордону частково є частиною цього", - сказав він.

Міністр заявив, що Угорщина «була б щасливішою, якби вони не знадобилися».

За його словами, якщо місце для мирних переговорів потрібне, то Угорщина відкрита для цього.

"У нас немає розбіжностей із президентом України Володимиром Зеленським", - сказав він, додавши, що це просто, тому що у них різні інтереси.

венгрия, граница


Алексей Ионов, politeka.net





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