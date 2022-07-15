Латвійський постачальник розвідувальних дронів для ЗСУ планує розширювати виробництво

Невеликі розвідувальні дрони виготовляє у столиці Латвії Ризі фірма Atlas Aerospace. Журналісти DW Кілліан Байєр та Наталія Позднякова побували на підприємстві. Відзначили стерильну чистоту, а серед робітників — безліч біженців з України, які зовсім недавно були бухгалтерами чи вихователями у дитячих садках.

"Раніше я був щасливий, якщо вдавалося продати 10 дронів на місяць. Сьогодні ми намагаємося довести кількість вироблених на місяць БПЛА до 700, але й цього недостатньо", - говорить засновник і директор фірми Іван Толчинський.

Він планує запустити ще один цех, щоб задовольнити попит, що збільшився.

Івану Толчинському 36 років. Народився в Україні, мешкав в Ізраїлі. Ветеран бойових дій, брав участь у збройному конфлікті у Лівані, служив у лавах спецпідрозділу ізраїльської армії. Потім вивчав авіабудування в університеті. Відкрив фірму в Латвії майже випадково — просто виробляти дрони в Ізраїлі більш накладно.

Atlas Aerospace виготовляє компактні безпілотники, які можуть поміститися в рюкзаку. Дрони відповідають стандарту НАТО. Після російського вторгнення в Україну майже всі безпілотники Atlas Aerospace поставляються українській армії.

"Дрони - це революція на тактичному рівні, - пояснює глава Atlas Aerospace Іван Толчинський. - Солдати на полі бою можуть самостійно проводити розвідку. Якщо група солдатів, наприклад, під час вуличного бою хоче перетнути вулицю, вона за допомогою безпілотника може заздалегідь дослідити, де перебуває противник".

Звичайні дрони не бойового призначення мають істотний недолік - працюють у постійному діапазоні частот, який легко заглушити. Безпілотники від Atlas Aerospace змінюють частоти, щоб уникнути цього. Тому їх найбільше цінують і українські військові.